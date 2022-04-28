Политическая война Зеленского

Зеленский воспользовался военно-политической ситуацией в стране, чтобы свести счеты со своими политическими оппонентами. Поддавливать оппонентов, он, конечно, начал ещё задолго до начала спецоперации, однако масштабы этой зачистки сейчас увеличились в разы. Давайте пройдемся по главным «достижениям» клоуна, который превратился в самого настоящего кровавого диктатора.

Во-первых, абсолютно подконтрольное и лояльное Зеленскому СНБО обеспечило ему блокировку всех политических сил, которые были названы пророссийскими. Так, фракцию ОПЗЖ в парламенте распустили полностью – а ведь это были главные, по-сути, единственные оппоненты Зеленского и «Слуги народа». А завершилась история с ОПЗЖ и вовсе задержанием Медведчука, его пытками и допросами – в общем, классика «демократии по-американски» в исполнении Зеленского.

Впрочем, одним только преследованием представителей ОПЗЖ ничего не закончилось. Много активности вы видите от прозападной украинской оппозиции? Тимошенко, Разумков? Последнему пророчили скорое свержение Зеленского и власть на Украине. Но его не видно вообще, мягко говоря. И, пожалуй, стоит ему будет только озвучить свои амбиции – и за ним придут представители СБУ. Никакие решения проевропейская оппозиция на Украине не принимает – ни Тимошенко, ни Разумков, ни Порошенко. Последний, кстати, рискует стать новой жертвой режима Зеленского – сейчас на украинских телеканалах активно муссируется тема о том, что сыновья Порошенко находятся за границей, в Лондоне. И это действительно маркер – почти вся украинская элита вывезла детей и семьи за пределы Украины, но решили вспомнить, как по команде, именно за сыновей Порошенко – значит Зеленский не отказался от идеи добить своего старого заклятого оппонента.

Информационное поле Украины уже тоже давно зачищено. Никаких оппозиционных каналов не осталось еще до спецоперации. Но теперь и вовсе все вещают по факту по темнику Офиса президента – исключительно по «линии партии». Даже каналы Петра Порошенко – «Прямой» и «Пятый» – попадают под удар ОП. Так, 4 апреля, украинский концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил их от цифрового вещания без каких-либо предупреждений.

Против каждого оппонента Зеленский устраивает травлю – им вручают повестки, снимают всё это на камеру. Дискредитируют по всем фронтам. Так что можно говорить о том, что Зеленский не потерпит никакой конкуренции – и дело тут даже не в направленности партий. Будь они хоть пророссийские, хоть проукраинские, хоть проамериканские – Зеленский продолжает зачищать украинскую верхушку от любой конкуренции. И кураторы позволяют ему это делать – значит, он беспрекословно выполняет их волю, и их такой наместник вполне устраивает.

Уже сейчас Зеленский зачистил политическое поле под ноль – даже радикалы фотографируются с его советником Арестовичем, что свидетельствует только об одном – и радикалов Зеленский сейчас устраивает. У них теперь развязаны руки.