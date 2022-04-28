Мастер-классы к религиозным праздникам прошли в Музее истории мировых культур и религий

Автор Осман

В Музее истории мировых культур и религий в канун почитаемых частью дагестанцев религиозных праздников Пасхи и Пейсах были организованы и проведены мастер-классы и викторины, на которых ребят ознакомили с историей происхождения религий и изготовили поделки для праздничных столов.