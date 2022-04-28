ЗАМАНА - Мастер-классы к религиозным праздникам прошли в Музее истории мировых культур и религий

Мастер-классы к религиозным праздникам прошли в Музее истории мировых культур и религий

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28 апреля, 2022. Четверг 15:05
Мастер-классы к религиозным праздникам прошли в Музее истории мировых культур и религий

 

 В Музее истории мировых культур и религий в канун почитаемых частью дагестанцев религиозных праздников Пасхи и Пейсах были организованы и проведены мастер-классы и викторины, на которых ребят ознакомили с историей происхождения религий и изготовили поделки для праздничных столов.

Мастер-классы к религиозным праздникам прошли в Музее истории мировых культур и религий
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Организаторы пояснили, что такие мероприятия помогают детям глубже узнать о религиях и культуре разных народов многонациональной России, а также воспитывают в них уважение и толерантность к другим конфессиям

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