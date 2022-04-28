В аэропорту Махачкалы встретили победителей «Дельфийских игр»

Напомним, что ансамбль «АК-ТАШ» – школа лезгинки «Горцы» одержал победу в номинации «Народный танец» в возрастной группе 10-13 лет.

Победителей в аэропорту встретили родители, друзья и аниматоры с зажигательной лезгинкой. «Фестиваль был очень масштабный, в нем принимали участие более 2000 человек со всей России. Дети, как и их родители, очень рады, что приехали на Родину с победой. Думаю, эта победа будет мотивировать их заниматься ещё упорнее и достигать любых побед не зависимо от сферы деятельности»,– рассказал художественный руководитель ансамбля «АК-ТАШ» Магомедрасул Солтангишиев. Добавим, что делегация была отправлена для участия при поддержке Республиканского молодёжного центра Министерства по делам молодёжи РД.