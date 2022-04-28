ЗАМАНА - 155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.

155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.

Автор
28 апреля, 2022. Четверг 10:42
155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.

 

Как заявил глава Минэнерго Дагестана Ризван Мурадов, в 2022 году планируется подключить еще 2 тысячи домов.

155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.
Информация

«Заявки для участия в программе наряду с сайтом ЕОГ (единый оператор газификации) и Госуслуг принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в 43 филиалах МФЦ в РД, а также в администрациях муниципальных образований, работниками которых при необходимости оказывается и консультативная помощь гражданам», — сказал Мурадов. Он отметил, что все мероприятия  в части социальной догазификации проводятся без привлечения средств населения.

Прочитано 11 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top