«Заявки для участия в программе наряду с сайтом ЕОГ (единый оператор газификации) и Госуслуг принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в 43 филиалах МФЦ в РД, а также в администрациях муниципальных образований, работниками которых при необходимости оказывается и консультативная помощь гражданам», — сказал Мурадов. Он отметил, что все мероприятия в части социальной догазификации проводятся без привлечения средств населения.
155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.
- Автор Осман
- 28 апреля, 2022. Четверг 10:42
Как заявил глава Минэнерго Дагестана Ризван Мурадов, в 2022 году планируется подключить еще 2 тысячи домов.
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