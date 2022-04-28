155 домов дагестанцев подключили к газу благодаря программе бесплатной догазификации.

«Заявки для участия в программе наряду с сайтом ЕОГ (единый оператор газификации) и Госуслуг принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в 43 филиалах МФЦ в РД, а также в администрациях муниципальных образований, работниками которых при необходимости оказывается и консультативная помощь гражданам», — сказал Мурадов. Он отметил, что все мероприятия в части социальной догазификации проводятся без привлечения средств населения.