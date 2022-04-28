ЗАМАНА - В Дагестане открыли предприятие, которое будет выращивать собственные саженцы для садоводства .

В Дагестане открыли предприятие, которое будет выращивать собственные саженцы для садоводства .

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28 апреля, 2022. Четверг 10:37
В Дагестане открыли предприятие, которое будет выращивать собственные саженцы для садоводства .

 

Питомническое предприятие открылось на базе предприятия КФХ «Орусханова». В предприятии уже выращивают 200 тысяч саженцев для отрасли садоводства различных сортов в год на площади 3 гектаров, передает Россельхозцентр Дагестана.

В Дагестане открыли предприятие, которое будет выращивать собственные саженцы для садоводства .
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Что самое важное: саженцы адаптированы под климат и почвенные качества региона, а значит легко подходят для закладки и будут давать качественный урожай. «Задача плодопитомника – оказать для желающих заниматься садоводством всестороннюю квалифицированную помощь и поддержку не только в выборе саженцев, но и в уходе за ними. В плодопитомнике имеются все популярные и современные сорта плодов. Причем мы готовы покрыть потребности не только Хасавюртовского района, а всего Дагестана», – отметил руководитель хозяйства Сайдулла Орусханов.

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