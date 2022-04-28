В Дагестане открыли предприятие, которое будет выращивать собственные саженцы для садоводства .

Что самое важное: саженцы адаптированы под климат и почвенные качества региона, а значит легко подходят для закладки и будут давать качественный урожай. «Задача плодопитомника – оказать для желающих заниматься садоводством всестороннюю квалифицированную помощь и поддержку не только в выборе саженцев, но и в уходе за ними. В плодопитомнике имеются все популярные и современные сорта плодов. Причем мы готовы покрыть потребности не только Хасавюртовского района, а всего Дагестана», – отметил руководитель хозяйства Сайдулла Орусханов.



