«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе

«Партия помогает распространить Георгиевские ленты в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», — сообщила она. Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты. «Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц — также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», — сообщила она. В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий. В Дагестане, по словам заместителя Секретаря Регионального отделения «Единой России», руководителя Регионального исполнительного комитета Партии Магомеда Магомедова, к 77-й годовщине Победы активисты Партии совместно с молодогвардейцами распространят по республике 7 700 георгиевских ленточек. До 9 мая акция пройдет во всех местных отделениях партии. «Вот уже много лет Георгиевская лента является символом героизма, мужества и стойкости советского народа в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, в некоторых республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь советские солдаты, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. Поэтому, даря их людям, мы не просто поздравляем с праздником, но и рассказываем краткую историю появления Георгиевской ленты, а также говорим о правилах её ношения», — подчеркнул Магомедов. Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться. Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/edinaja-rossija-i-volontery-pobedy-provedut-k-9-maja-akciju-georgievskaja-lentochka-v-rossii-i-na-donbasse/