Старший лейтенант Джавад Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок ВСУ, один военный аэродром и три системы ПВО.
Дагестанцы во время специальной военной операции, которая идет на Украине, показали себя с мужественной, сильной, патриотической и ответственной стороны, отметил депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев.
— Говоря про профессионализм Джавада, я хотел бы отметить что, то что сделал наш земляк -это заслуживает уважения и внимания, потому что во время боевых действий, уметь качественно грамотно защищать суверенитет, национальную безопасность Отечества, для этого нужно иметь характер, дух, силу, что наши народы в Дагестане, в том числе и ногайский народ многократно уже показывали и доказывали.
В этом плане мы, дагестанцы в целом всегда были одними из самых первых, которые вставали в защиту суверенитета, на защиту своей Родины. Так было, так есть, так будет и мы в этом уверены.
Родителям Джавада большой поклон и уважение за воспитание настоящего патриота и сына нашей большой Родины- России,- прокомментировал Султан Хамзаев.
Джавад Мамутов наш земляк, уроженец Ногайского района, окончил школу им. Джанибекова села Терекли- Мектеб.
Выпускник Военной Академии в Санкт-Петербурге, которую он окончил с отличием на красный диплом.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 09:42
Вчера, 27 апреля федеральные телеканалы во время своих информационных новостей.
Старший лейтенант Джавад Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок ВСУ, один военный аэродром и три системы ПВО.
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