Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине

Старший лейтенант Джавад Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок ВСУ, один военный аэродром и три системы ПВО.



Дагестанцы во время специальной военной операции, которая идет на Украине, показали себя с мужественной, сильной, патриотической и ответственной стороны, отметил депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев.



— Говоря про профессионализм Джавада, я хотел бы отметить что, то что сделал наш земляк -это заслуживает уважения и внимания, потому что во время боевых действий, уметь качественно грамотно защищать суверенитет, национальную безопасность Отечества, для этого нужно иметь характер, дух, силу, что наши народы в Дагестане, в том числе и ногайский народ многократно уже показывали и доказывали.

В этом плане мы, дагестанцы в целом всегда были одними из самых первых, которые вставали в защиту суверенитета, на защиту своей Родины. Так было, так есть, так будет и мы в этом уверены.

Родителям Джавада большой поклон и уважение за воспитание настоящего патриота и сына нашей большой Родины- России,- прокомментировал Султан Хамзаев.



Джавад Мамутов наш земляк, уроженец Ногайского района, окончил школу им. Джанибекова села Терекли- Мектеб.

Выпускник Военной Академии в Санкт-Петербурге, которую он окончил с отличием на красный диплом.