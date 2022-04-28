ЗАМАНА - Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине

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28 апреля, 2022. Четверг 09:42
Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине

Вчера, 27 апреля федеральные телеканалы во время своих информационных новостей.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил мужество дагестанца Джавада Мамутова, совершившего подвиг во время спецоперации на Украине
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Старший лейтенант Джавад Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок ВСУ, один военный аэродром и три системы ПВО.

Дагестанцы во время специальной военной операции, которая идет на Украине, показали себя с мужественной, сильной, патриотической и ответственной стороны, отметил депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев.

— Говоря про профессионализм Джавада, я хотел бы отметить что, то что сделал наш земляк -это заслуживает уважения и внимания, потому что во время боевых действий, уметь качественно грамотно защищать суверенитет, национальную безопасность Отечества, для этого нужно иметь характер, дух, силу, что наши народы в Дагестане, в том числе и ногайский народ многократно уже показывали и доказывали.
В этом плане мы, дагестанцы в целом всегда были одними из самых первых, которые вставали в защиту суверенитета, на защиту своей Родины. Так было, так есть, так будет и мы в этом уверены.
Родителям Джавада большой поклон и уважение за воспитание настоящего патриота и сына нашей большой Родины- России,- прокомментировал Султан Хамзаев.

Джавад Мамутов наш земляк, уроженец Ногайского района, окончил школу им. Джанибекова села Терекли- Мектеб.
Выпускник Военной Академии в Санкт-Петербурге, которую он окончил с отличием на красный диплом.

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