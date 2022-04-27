В Кремле назвали одной из причин трагедии на Украине националистскую политику Киева

Националистическая, дискриминационная политика, которую проводил Киев, стала одной из причин развернувшейся на Украине трагедии. Такое мнение выразил замглавы Администрации президента (АП) России Магомедсалам Магомедов на заседании организационного комитета по проведению в РФ года культурного наследия народов России.

Он отметил, что сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных ценностей как основы российского общества относятся к стратегическим целям современной государственной национальной политики РФ. "В отличие от того, что декларируют на той же Украине", - добавил представитель Кремля.

Магомедов обратил внимание, что в последние годы на Украине "велась откровенная дискриминационная политика в отношении русскоязычных людей". "Я считаю, и те, кто занимаются межнациональными отношениями, в этом согласны, что одной из причин той трагедии, той катастрофы, которая сегодня там происходит, является как раз их ошибка, а можно сказать, и преступные решения в сфере государственной национальной политики", - сказал он. "Такая националистическая - даже где-то нацистская - политика, конечно, приводит к расколу страны и ее деградации", - уверен замглавы АП.