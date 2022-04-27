ЗАМАНА - В Кремле назвали одной из причин трагедии на Украине националистскую политику Киева

В Кремле назвали одной из причин трагедии на Украине националистскую политику Киева

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27 апреля, 2022. Среда 22:30

Националистическая, дискриминационная политика, которую проводил Киев, стала одной из причин развернувшейся на Украине трагедии. Такое мнение выразил замглавы Администрации президента (АП) России Магомедсалам Магомедов на заседании организационного комитета по проведению в РФ года культурного наследия народов России.

В Кремле назвали одной из причин трагедии на Украине националистскую политику Киева
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Он отметил, что сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных ценностей как основы российского общества относятся к стратегическим целям современной государственной национальной политики РФ. "В отличие от того, что декларируют на той же Украине", - добавил представитель Кремля.

Магомедов обратил внимание, что в последние годы на Украине "велась откровенная дискриминационная политика в отношении русскоязычных людей". "Я считаю, и те, кто занимаются межнациональными отношениями, в этом согласны, что одной из причин той трагедии, той катастрофы, которая сегодня там происходит, является как раз их ошибка, а можно сказать, и преступные решения в сфере государственной национальной политики", - сказал он. "Такая националистическая - даже где-то нацистская - политика, конечно, приводит к расколу страны и ее деградации", - уверен замглавы АП.

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