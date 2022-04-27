Он отметил, что сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных ценностей как основы российского общества относятся к стратегическим целям современной государственной национальной политики РФ. "В отличие от того, что декларируют на той же Украине", - добавил представитель Кремля.
Магомедов обратил внимание, что в последние годы на Украине "велась откровенная дискриминационная политика в отношении русскоязычных людей". "Я считаю, и те, кто занимаются межнациональными отношениями, в этом согласны, что одной из причин той трагедии, той катастрофы, которая сегодня там происходит, является как раз их ошибка, а можно сказать, и преступные решения в сфере государственной национальной политики", - сказал он. "Такая националистическая - даже где-то нацистская - политика, конечно, приводит к расколу страны и ее деградации", - уверен замглавы АП.