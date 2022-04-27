Ее провели модераторы проекта Аида Мустафаева и Тимур Тагиров. Они рассказали студентам технического вуза о целях и задачах «Лиги будущего» и о том, как молодежь может заявить о своих идеях и предложениях по развитию страны. Кроме того, на презентации студенты предлагали и обсуждали свои идеи, которые могут быть поданы на участие в проекте.
Добавим, что проект «Лига будущего» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи. Идеи молодежи принимаются на двух сайтах: лигабудущего.рф и leagueoffuture.ru. Топ-100 инициатив, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы.
В рамка фестиваля Дарения #МЫВМЕСТЕ состоялась презентация Всероссийского молодежного проекта «Лига будущего»
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2022. Среда 15:17
26 апреля в рамках фестиваля Дарения #МЫВМЕСТЕ состоялась презентация Всероссийского молодежного проекта «Лига будущего».
Ее провели модераторы проекта Аида Мустафаева и Тимур Тагиров. Они рассказали студентам технического вуза о целях и задачах «Лиги будущего» и о том, как молодежь может заявить о своих идеях и предложениях по развитию страны. Кроме того, на презентации студенты предлагали и обсуждали свои идеи, которые могут быть поданы на участие в проекте.
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