В Махачкале открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

По словам руководителя Исторического парка Тимура Велиханова, экспозиция посвящена деятельности НАТО с момента открытия организации:

«Особенность выставки в том, что она показывает хронику происходивших событий с самого образования альянса. В ходе прохождения по залам посетители видят, как все нарастало, какие конфликты были развязаны и какие были последствия. Конечный зал экспозиции – это анализ происходящего сегодня на территории Украины. Как получилось, что дошло до такого, почему при молчаливом содействии стран НАТО Украина сначала докатилась до национализма, а сейчас уже и до нацизма» - рассказал в интервью ГТРК «Дагестан» Тимур Велиханов. Открывшаяся экспозиция станет первой подобной возможностью для знакомства с отрезвляющими фактами из истории военного блока, созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам. Мультимедийные стенды расскажут об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, Югославии, о войнах в Ираке и Афганистане и многом другом. Как отметил глава Минобрнауки Дагестана Яхъя Бучаев, экспозиция дает ясное представление о политике НАТО и ключевая ее цель – донести до молодежи историческую правду:

«Прошло 77 лет со дня Великой Победы. Все эти 77 лет прогнившая западная прослойка не оставляла в покое нашу страну, втягивая в различного рода локальные и глобальные конфликты, навязывала свои ценности, приоритеты и свою политику, прикрывая все фальшью. Мы все крайне заинтересованы в том, чтобы наша молодежь узнала историческую правду» - отметил Бучаев, поблагодарив при этом руководство Исторического парка за организацию выставки.



Выставка подготовлена Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ТАСС) и ФГУП «МИА “Россия сегодня”».

В Дагестане выставка продолжит работу до конца июня, посетить ее можно бесплатно.