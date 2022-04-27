Миннац подвел итоги 2021года

Коллегия Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, на которой подвели итоги деятельности за 2021 год, прошла в Доме дружбы.

В заседании приняли участие члены Коллегии, представители Народного Собрания РД, Экспертного, Общественного и Межведомственного советов при Миннаце РД, общественных и религиозных организаций и органов власти.

Деятельность министерства в 2021 году и задачи на 2022 год озвучил министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.

В докладе были затронуты темы о состоянии межнациональных отношений, государственно-конфессиональном взаимодействии, работе министерства по упреждению конфликтных ситуаций, профилактике и противодействию проявлениям экстремизма, воспитательной работе среди молодежи как призывного возраста, так и с ребятами, которые уже проходят военную службу.

Также в рамках коллегии обсудили вопросы сохранения национальных языков, истории, социальной и культурной адаптации иностранцев, проживающих или работающих в Дагестане, взаимодействие с институтами гражданского общества и казачеством.

Отдельно обсудили деятельность представительств Дагестана в субъектах РФ.

Была затронута совместная деятельность Миннаца РД с общественниками в вопросах оказания гуманитарной помощи жителям и беженцам Донбасса, в связи с последними событиями. Благодаря этой работе для беженцев из ДНР и ЛНР было отправлено 100 тонн гуманитарной помощи.

Подводя итоги мероприятия, зампред Правительства РД Рамазан Джафаров удовлетворительно оценил деятельность ведомства и отметил, что при плановых проверках Миннаца РД не было обнаружено явных нарушений.

«Общественным советам необходимо тщательно контролировать реализацию ведомствами республиканских программ. На это обратил внимание и Глава Дагестана Сергей Меликов», – сказал Джафаров.