ЗАМАНА - Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации ифтара в селе Леваши Левашинского района

Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации ифтара в селе Леваши Левашинского района

Автор
27 апреля, 2022. Среда 14:16
Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации ифтара в селе Леваши Левашинского района

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации коллективного ифтара в районном центре Леваши.

Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации ифтара в селе Леваши Левашинского района
Информация

 

В разговении приняли участие представители муфтията республики, алимы, религиозные деятели, жители Левашинского и других районов и городов республики – более 5 тысяч человек. В этот день верующие имели возможность ознакомиться с реликвиями, принадлежащими Пророку (мир ему) и его сподвижникам, выставка которых была организована в мечети.   Участников ифтара приветствовали заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов и глава района Шамиль Дабишев. Они пожелали всем мира, благоденствия и благих деяний во имя Всевышнего.
Мероприятие сопровождалось молитвами и исполнением нашидов.

Прочитано 18 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top