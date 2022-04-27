Заур Аскендеров взял на себя расходы по организации ифтара в селе Леваши Левашинского района

В разговении приняли участие представители муфтията республики, алимы, религиозные деятели, жители Левашинского и других районов и городов республики – более 5 тысяч человек. В этот день верующие имели возможность ознакомиться с реликвиями, принадлежащими Пророку (мир ему) и его сподвижникам, выставка которых была организована в мечети. Участников ифтара приветствовали заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов и глава района Шамиль Дабишев. Они пожелали всем мира, благоденствия и благих деяний во имя Всевышнего.

Мероприятие сопровождалось молитвами и исполнением нашидов.