Фермеры Буйнакского района, заключившие соцконтракты, представили свою продукцию на ярмарке

В Буйнакском районе уже стало традицией проведение ярмарки перед праздниками. В этом году она проводится уже во второй раз. И это не случайно. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил важность организации подобной торговли.

«Это позволяет людям трудиться и зарабатывать», — говорил руководитель региона.

По словам Главы Буйнакского района Камиля Изиева главная цель проведения ярмарки, это предоставление возможности жителям района приобрести свежую продукцию по оптовым ценам в преддверии праздника, а местным производителям – напрямую реализовать свой ассортимент.

Тем более что, в Буйнакском районе начинающие предприниматели заключили социальный контракт и уже реализуют свою продукцию, которая пользуется большим спросом.

«Сегодня мы видим здесь воплощение государственной политики по поддержке предпринимателей тех, кто хочет, как то реализовать свое производство, мы видим здесь продукцию, которая производится на оборудовании, купленном по социальному контракту», — сказал Камиль Изиев.

Но не только фермеры района представили продукцию, на ярмарку также съехались сельхозпроизводители с других районов республики. Разнообразный ассортимент товаров и низкие цены приятно удивили посетителей предпраздничной сельскохозяйственной ярмарки.

Около ста предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителей за считанные часы реализовали свою продукцию, довольны, остались и покупатели, существенно пополнившие свои потребительские корзины.

На ярмарке можно было купить продукцию на любой вкус – мясо, домашний сыр, молоко, творог, мед, урбеч, помидоры и многое другое. Стоит отметить, что продукцию, представленную на ярмарке, реализовывали по ценам на 20-30% ниже рыночных. Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/4/27/fermeryi-bujnakskogo-rajona-zaklyuchivshie-sotskontraktyi-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-yarmarke/

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