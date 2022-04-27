Фейки и деблокада

Зажатый в тисках на «Азовстали», «Азов», а конкретно боевик с позывным «Калина», неоднократно жаловался на то, что многие «побратымы» даже перестали брать трубку, не отвечают на его звонки и сообщения. Недавно на одном из украинских СМИ выступил Билецкий, который заявил, что деблокада Мариуполя возможна после победы Украины на Донбассе. То есть – никогда. Между тем, вокруг Мариуполя и «Азовстали» до сих пор украинские информационщики плодят множество фейков. И не только информационщики.

Так, вчера «фейкомётил» украинский олигарх Тарута, вотчиной которого, кстати, является Донбасс. Именно в этом регионе он сколотил свой капитал, здесь же и функционировала его бизнес-империя «ИСД». Так вот, вчера Тарута вбросил в информационное пространство фейк о том, что по мариупольской больнице был нанесён удар, под завалами гражданские в количестве 300 человек и якобы даже дети. Этот вброс активно растиражировали украинские СМИ и социальные сети, некоторые националисты даже опубликовали якобы фотографии с места произошедшего. Так, например, якобы фотографию разрушенной больницы опубликовал в социальных сетях украинский нацист Назар Приходько.

Однако его фейк продержался минимальное количество времени – скриншот оказался за 14 апреля, и на нём мариупольский драмтеатр. В общем – как смог, так и склепал информационный повод в поддержку вброса Таруты. Вброс от последнего, кстати, даже не пришлось развенчивать – украинские чиновники сами выступили с опровержением. Так, советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вокруг «Азовстали» уже давно нет мирных жителей, и сама больница тоже давно разрушена: «Да, Мариуполь, в частности зона «Азовстали», под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг «Азовстали» уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больнице».

В общем, как-то так сами украинские чиновники посадили в лужу своего же олигарха. Почему? Это уже вопрос сложный, возможно, внутренние противоречия, да что угодно. Но Таруту, в общем-то, призвали не паразитировать, по сути, на теме Мариуполя.

Показательно на самом деле то, как бывшие донецкие олигархи спелись с нацистами. Ахметов, который незадолго до спецоперации приехал в Мариуполь. Тарута, регулярно вкидывающий нужные нацистам, зажатым на «Азовстали», инфоповоды. «Оборона» Азовстали, судя по всему, планировалась долго. И Ахметов, скорее всего, принимал в разработках этих планов непосредственно участие. Только благодаря связке с олигархом украинские нацисты из полка «Азов» могли эффективно освоить все коммуникационные преимущества этого огромного советского завода. И прямой интерес Таруты в нацистах мы тоже сейчас наблюдаем.

Это о роли украинского и даже бывшего донецкого олигархата в этой войне. Она – самая прямая. Люди с большими, нечестно заработанными капиталами не могут быть государственниками, не могут сопереживать и на самом деле не имеют никакой привязки к Родине, государству. Эти люди совершенно о другом заботились всё это время. И сейчас они демонстрируют сугубо личный интерес.

Непонятно, что обещали нацистам олигархи, но «азовцы» должны понимать одно – они выйдут живыми, только если сдадутся. И никак иначе. Никакой капитал им не поможет. И «белый вождь» Билецкий им тоже не поможет, как и Папа Римский или Санта Клаус. Они уже списаны.