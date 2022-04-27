В ЛОНДОНЕ ВСПОМНИЛИ О "СОСТРАДАНИИ"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно вспомнил о милосердии. Выступая в парламенте, он призвал российские власти «по-человечески и с состраданием» относиться к британским военнопленным на Украине. При этом Джонсон тут же оговорился, что Лондон не поощряет участие своих граждан в этом конфликте.

Таким образом британский премьер прокомментировал ситуацию с наемниками Эйденом Эслином и Шоном Пиннером, заявившими, что они приняли решение сдаться в плен, потому что украинский президент Владимир Зеленский и его правительство бросили военных на произвол судьбы в Мариуполе.

Примечательно, что, пофилософствовав о милосердии, Джонсон не стал поднимать тему обмена пленных на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами наемники. То есть на удивление всему миру, он попросту проигнорировал возможность вызволить подданных Великобритании, благополучно задвинув в темный угол демократические лозунги о ценности каждого гражданина для «цивилизованного» английского общества.

Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, руководство Великобритании с небывалой легкостью отказывается от граждан своей страны, которых там берут в плен. «Я имею в виду Украину и британских подданных. Это же фантастика! Будучи вовлеченными в обсуждение прав человека, бесконечно делая заявления в связи с различными гуманитарными ситуациями по всему миру, они буквально за секунду отвернулись от своих граждан, сказали, что это их личное дело, и пусть выплывают, как хотят», — констатировала в эфире радиостанции Sputnik дипломат.

Кстати, если говорить о призывах к состраданию, Джонсон, который накануне предложил президенту США Джо Байдену так усилить Украину, чтобы «любое новое вторжение со стороны России стало невозможным», и всеми силами затянуть конфликт, знает, о чем просит Москву. Он прекрасно представляет, как на Украине пытают российских военнопленных. Видео, на котором запечатлены издевательства над русскими, добралось и до Лондона. А там задокументировано, каких нелюдей поддерживает Великобритания во главе с самим Джонсоном. И этот циник, наверняка все посмотрел, хотя вряд ли плакал, как это делали даже украинские военнопленные, которым также показали жуткие кадры с издевательствами над российскими ребятами.

На днях Telegram-канал SHOT опубликовал видео, где двум пленным боевикам дали посмотреть запись их же бывших сослуживцев, которые издеваются над пленными россиянами, а после их добивают. Один из украинцев при виде этих кадров не смог сдержать слез и заплакал, второй дрожащим голосом попросил остановить показ: «Это издевательство, я не знаю… У меня просто нет слов… мрази есть везде». Подобные эмоции вполне объяснимы, поскольку с ними в плену как раз обращаются по-человечески. Более того, один из них мог лишиться ноги из-за ранения, но теперь благодаря профессиональной и своевременной помощи российских врачей станет ходить.

Точно так же обращаются и с британскими наемниками, хотя по всем этим бойцам из Мариуполя за их преступления против мирных жителей плачут не только нары, но гораздо более жесткое наказание. Сейчас все эти Эйслины и Пиннеры — скромные и безобидные пленные, которые призывают Зеленского «отпустить Донбасс и Крым», и, со слезой в голосе, рассказывают о том, что вовсе они никакие не наемники, а служили в соответствии с законодательством Украины по контракту, истекающему в конце этого года и т.п. Однако то, что творили в Мариуполе эти боевики еще совсем недавно, вместе с боевиками нацбата «Азов» (запрещен в России), требует пристального расследования. И нет никаких сомнений — необходимая информация в конечном итоге выплывет наружу, в том числе и о ценных указаниях из натовского штаба.

Неслучайно Джонсон поддержал предложение депутата от правящей Консервативной партии Роберта Дженрика, представляющего избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью наемника российскому телевидению. Слишком уж оно откровенное, и свидетельствует о милосердии русских. Кроме того, еще не известно, о каких подробностях вздумается Эслину и Пиннеру поведать миру в дальнейшем.