Украина - пока все идет по плану

Начать хочется с хороших новостей. По сообщения некоторых российских и Российской Федерации, украинские войска покидают так называемый «треугольник»: район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Причем из поселка Кременной подразделения ВСУ и нацбаты сбежали еще до подхода войск ЛНР. Причина тому очевидна: военные понимают, что скоро они окажутся в котле. А память об Иловайске и Дебальцево «освежил» Мариуполь.

В этой связи два замечания. Во-первых, двигаться вглубь Украины войскам придется по степной, открытой местности. Тут российской авиации и артиллеристам карты в руки. И во-вторых, следует отдать участникам забега должное: уходя, они подорвали водонасосные станции. Так что бандеровские «традиции» пытаются соблюсти. Кстати, электричества и газа в поселке нет уже два месяца. Но люди держатся.

Теперь пару слов о Мариуполе, который находится под полным контролем российских и донецких военных. Город, а, точнее, что от него осталось, начинает вопреки всему оживать. Идет расчистка завалов, работают, где это пока возможно, коммунальщики и, что весьма показательно, после двухмесячного перерыва заработала первая школа.

Что касается «Азовстали», последнего убежища националистов и остатков подразделений ВСУ в Мариуполе, то сегодня Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия. Территория объекта будет блокирована. Нацисты с «Азовстали» рано или поздно сами выйдут из-за голода и жажды, а вот жизни наших военных поберечь действительно стоит. Впрочем, авиаудары и обстрелы с земли никто не отменял.

Российское руководство и военные также в очередной раз призывают боевиков «не испытывать судьбу» и прекратить сопротивление. На этом фоне регулярно объявляются «режимы тишины», организуются «гуманитарные коридоры» с территории предприятия. Пленным гарантируется полное выполнение всех требований Женевской конвенции и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Чуть меньше полутора тысяч военных, в основном это морские пехотинцы, последовали доброму совету, сдались в плен вместе с частью своих командиров и сохранили свои жизни. По информации ДНР на момент написания этого материала, из района «Азовстали» выбрались еще три десятка морпехов. Причем не столько благодаря усилиям российской стороны, тут и без агитации ясно, что выбор у солдат ВСУ простой: гибель или плен, сколько благодаря тому, что им удалось улизнуть из-под бандеровского присмотра. А у нацистов разговор простой: пулю в спину тем, кто пошел сдаваться… Свидетельств тому в сети масса.

И тут возникает вопрос, что или кого скрывают и защищают бандеровцы на территории металлургического комбината? Ради кого или чего до последнего времени предпринимались попытки вертолетчиков прорваться к окруженным? По нашей информации, неофициальной, на борту сбитого вертолета в числе погибших находились два гражданина Британии. А в числе двух выживших участников несостоявшейся спасательной операции оказался оперативник украинской Службы безопасности. Это явно неспроста. Надеемся, что после окончательной зачистки эти вопросы удастся прояснить.

Тем временем Зеленский и его окружение изо всех сил пытаются героизировать боевиков из нацбатов и добробатов, посмертно присваивая убийцам и мародерам высшие государственные награды. Не так давно звания «Герой Украины» (всего-навсего!) удостоился ликвидированный под Харьковом командир добробата «Фрайкор» Г.Тарасенко.

Пару слов о названии этого подразделении, которое звучит уж как-то совсем не по-украински.

Оно заимствовано из Германии и переводится с немецкого как «свободные» или «добровольческие отряды». Появились эти отряды и само их название еще в 18 веке. Изначально они состояли из наемников, авантюристов и беглых преступников. Еще до прихода нацистов к власти в Германии, а затем и тем более после установления Третьего Рейха фрайкоры были настоящим рассадником неонацистских идей. В свое время через них прошли такие высокопоставленные нацисты, как Г. Гиммлер, Р. Дарреи М. Борман и ряд других.

Это так, к вопросу о том, что Запад в упор не желает видеть нацизма на Украине. И о том, почему Россия непременно проведет денацификацию в соседнем государстве. Это продиктовано необходимостью обеспечения безопасности Донбасса, РФ, Украины, да и всего остального мира. Нацизм и фашизм – штуки заразные. Это, в частности, видно и по тем отморозкам (в незалежной их называют добровольцами), которые слетелись в бывшую советскую республику как мухи на … мед.

Помимо возвеличивания и увековечивания памяти новоявленных нацистов, киевские власти системно работают над расчеловечиванием российских, донецких и луганских военных путем выпуска фейков об их якобы «зверствах» над мирными украинцами.

На днях российское Минобороны сообщило, что радикалы планируют обстрелять из минометов православные храмы в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и других областях прямо во время пасхального богослужения в ночь с 23 на 24 апреля. С этой целью неонацисты формируют мобильные группы, планируя передвигаться на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости (т.н. «блуждающих минометах»).

Стало известно, что сотрудники СБУ намерены организовать очередные провокации и в Одесской области: они планируют переодеться в форму военнослужащих

ВС РФ и устроить демонстративный расстрел местного населения, обвинив в этом российских военных.

Ну а дальше все должно пойти по отработанному маршруту: фото и видеозаписи в новостях украинских и западных СМИ, заявления политиков и общественных деятелей о «бесчинствах русских» и т.д. и т.п.

Поможет ли предотвратить задуманные провокации факт того, что о них официально сообщили российские военные, посмотрим. Были случаи, когда эти предупреждения срабатывали.

Но, как бы то ни было, организованные СБУ кровавые фейки стали давать обратный эффект. Например, ряд зарубежных корреспондентов, включая итальянского журналиста Т. Капуоццо, опроверг заявление Киева о причастности российских военных к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске, так как серийный номер выпущенной ракеты указывает на ее принадлежность ВСУ.

«Неправильные» корреспонденты оказались в группе, которая как бы случайно оказалась в городе, где произошел обстрел. Ведь по замыслу украинской «безпеки» им надо было снимать пострадавших при обстреле «российской ракетой», а они взялись разбираться в её маркировке…

Мало этого, журналисты «Нью-Йорк Таймс» впервые официально подтвердили применение Киевом запрещенных Конвенцией ООН кассетных боеприпасов, которые использовались для системы залпового огня «Ураган» при обстрелах мирных жителей города Безруковка и населенного пункта Гусаровка Харьковской области.

Одним словом, войну Киев явно проигрывает, что было изначально ясно, да и в информационно-пропагандисткой сфере тоже постепенно начинает сдавать позиции.

И, тем не менее, несмотря ни на что англосаксы и прочие европейцы продолжают накачивать Украину оружием, боеприпасами и военным снаряжением. Причем делается это с завидным упорством, невзирая на риски для самих себя.

Так аналитик агентства «Блумберг» Х. Брэндс утверждает, что США поставили на Украину уже треть запаса имеющихся у них противотанковых комплексов «Джавелин». Если американцы продолжат вооружать ими Киев, то рискуют «существенно исчерпать запасы» этого оружия и им придется потратить «месяцы, а то и годы» на его дополнительное производство.

Или еще один пример. Словацкие парламентарии возмутились тем фактом, что их правительство бесплатно передало Киеву свои системы С-300. Тут, правда, ключевое слово «бесплатно». За деньги, видимо, было бы можно. Ну да словаков тоже понять можно – страна-то не самая богатая в Европе…

Справедливости ради следует отметить, что эти установки по прибытию на Украину полностью или пока частично (наше Минобороны пока этот вопрос не прояснило) были уничтожены российскими ВКС. Одним залпом.

И тут хотелось бы задать вопрос, с какого такого перепугу Вашингтон так вцепился в нынешний киевский режим, который явно обречен, да еще и впряг в этот бесперспективный проект своих сателлитов, пардон, союзников по НАТО. Причем в настоящее время делается все возможное, чтобы вооруженный конфликт, который все больше начинает напоминать агонию Киева, продлился максимально долго.

В этой связи позволим себе высказать предположение, что тут дело не в Украине. Её уже давно списали в расход. Задача Вашингтона, как нам представляется, заключается в том, чтобы сосредоточить внимание российского руководства на этом конфликте с тем, чтобы ослабить внимание на другие регионы вдоль наших границ – Закавказье (Карабах) и Средняя Азия (помните январские события в Казахстане?) и, главное, в отношении зоны Тихого океана. Российско-китайские отношения, которые в настоящее время хороши как никогда, это – кость в горле у наших заокеанских «партнеров».

Главный противник для США – Пекин. И американцы прекрасно понимают, что Китай, который располагает мощнейшей экономикой, людскими ресурсами, устойчивой государственной системой пока остается недостаточно сильным противником в военном плане.

Так что военную стадию спецоперации лучше не затягивать у нашего военно-политического руководства должны быть развязаны руки для решения других задач. Что касается денацификации, которая наверняка потребует большего времени, чем войсковая операция, то в ней будут участвовать другие силы.