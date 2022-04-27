Об этом сообщили сегодня, 27 апреля в новостях по Первому каналу. Старший лейтенант Джават Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок боевиков, один военный аэродром и три системы ПВО!

Об этом сообщили сегодня, 27 апреля в новостях по Первому каналу. Старший лейтенант Джават Мамутов со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок боевиков, один военный аэродром и три системы ПВО!

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

Старший лейтенант Джавад Мамутов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по ракетной поддержке наступления российских Вооруженных Сил на позиции украинских радикалов.

Действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, за время проведения специальной операции расчет под руководством Джавада Мамутова нанес поражение семи штабам оперативно-тактических группировок боевиков, а также уничтожил один подконтрольный националистам военный аэродром и три системы ПВО противника.

Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов. Это в свою очередь, дало возможность развить стремительное наступление группировки войск РФ на районы, подконтрольные радикалам. ( Из информации телеканала «Звезда).

С гордостью сообщаем, что Джавад наш земляк, он уроженец Ногайского района, окончил школу им. Джанибекова. Выпускник Военной Академии в Санкт-Петербурге, которую он окончил с отличием на красный диплом.

Отец Джавада, Мурат Мамутов сам прошел военную операцию в Афганистане и имеет правительственные награды. На данный момент, трудясь в администрации района снискал уважение и за хорошую работу во время пандемии, на днях был награжден именными часами Главы Дагестана.

А прадедушка Мамутов Тасырай ушел на фронт в 1941 году и в 42 –м пропал без вести.

Сам Джавад показал скромность и сказал отцу, что он просто выполняет поставленные Родиной задачи.