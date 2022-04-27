В автопробеге приняли участие 2000 человек и 250 автомобилей со всего Северокавказского федерального округа. На торжественной церемонии развернули знамя победы, затем автоколонна проехала по главной улице Ростова-на-Дону. Далее маршрут пройдёт через Воронеж.
А после группа из Дагестана направится в Москву, где примет участие в праздничных мероприятиях на Поклонной горе. Наш регион на автопробеге представляет и Зумруд Бучаева, председатель Дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения.