ЗАМАНА - Дагестанская делегация приняла участие во Всероссийском первомайском автопробеге

Дагестанская делегация приняла участие во Всероссийском первомайском автопробеге

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27 апреля, 2022. Среда 11:50
Дагестанская делегация приняла участие во Всероссийском первомайском автопробеге

Дагестанская делегация в составе членов республиканского союза организаций профсоюзов приняла участие во Всероссийском первомайском автопробеге «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!». Акция стартовала 12 апреля из Владивостока. Сегодня в Пятигорске к ней присоединился и Дагестан.

Дагестанская делегация приняла участие во Всероссийском первомайском автопробеге
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В автопробеге приняли участие 2000 человек и 250 автомобилей со всего Северокавказского федерального округа. На торжественной церемонии развернули знамя победы, затем автоколонна проехала по главной улице Ростова-на-Дону. Далее маршрут пройдёт через Воронеж.

А после группа из Дагестана направится в Москву, где примет участие в праздничных мероприятиях на Поклонной горе. Наш регион на автопробеге представляет и Зумруд Бучаева, председатель Дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения.

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