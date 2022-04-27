«Дезоморфиновый» наркопритон ликвидировали в Махачкале

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона в Махачкале, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказали в ведомстве, сотрудниками наркоконтроля был задержан 32-летний житель Махачкалы, который в съёмном домовладении организовал и содержал притон для потребления наркотических средств.

«Установлено, что подозреваемый систематически предоставлял дом двум местным жителям для потребления запрещенных веществ. В доме правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство “дезоморфин”, известный как наркотик “крокодил”, а также посуду и предметы для потребления запрещенных веществ», – уточнили в МВД Дагестана.

Стражами порядка организатор притона и наркопотребители доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков).