ЗАМАНА - «Дезоморфиновый» наркопритон ликвидировали в Махачкале

«Дезоморфиновый» наркопритон ликвидировали в Махачкале

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27 апреля, 2022. Среда 09:57

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона в Махачкале, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказали в ведомстве, сотрудниками наркоконтроля был задержан 32-летний житель Махачкалы, который в съёмном домовладении организовал и содержал притон для потребления наркотических средств.

«Установлено, что подозреваемый систематически предоставлял дом двум местным жителям для потребления запрещенных веществ. В доме правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство “дезоморфин”, известный как наркотик “крокодил”, а также посуду и предметы для потребления запрещенных веществ», – уточнили в МВД Дагестана.

Стражами порядка организатор притона и наркопотребители доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков).

«Дезоморфиновый» наркопритон ликвидировали в Махачкале
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