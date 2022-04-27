ЗАМАНА - В ДБМК прошел фестиваль национальных платков

В ДБМК прошел фестиваль национальных платков

Автор
27 апреля, 2022. Среда 09:52
В ДБМК прошел фестиваль национальных платков

В колледже им. Аскерханова прошел фестиваль платков. Об этом сообщили «РИА Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Городского молодежного центра.

В ДБМК прошел фестиваль национальных платков
Информация

«Название фестиваля выбрано не случайно. Ведь женщина, какой национальности она ни была, по своей сути миротворица, она всегда выступала за сохранение мира и согласия в обществе. А женщина в платке, какого бы возраста она ни была – это символ женственности, скромности и олицетворение благочестивости», – отметила главный специалист Городского молодежного центра Надежда Золина.

Мероприятие направлено на популяризацию единства и национальных традиций Дагестана. В фестивале приняли участие более 30 талантливых и креативных студентов колледжа. Они продемонстрировали национальные украшения, наряды и головные уборы, показывающие национальный колорит народов республики и России.

Прочитано 21 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top