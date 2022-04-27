В ДБМК прошел фестиваль национальных платков

В колледже им. Аскерханова прошел фестиваль платков. Об этом сообщили «РИА Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Городского молодежного центра.

«Название фестиваля выбрано не случайно. Ведь женщина, какой национальности она ни была, по своей сути миротворица, она всегда выступала за сохранение мира и согласия в обществе. А женщина в платке, какого бы возраста она ни была – это символ женственности, скромности и олицетворение благочестивости», – отметила главный специалист Городского молодежного центра Надежда Золина.

Мероприятие направлено на популяризацию единства и национальных традиций Дагестана. В фестивале приняли участие более 30 талантливых и креативных студентов колледжа. Они продемонстрировали национальные украшения, наряды и головные уборы, показывающие национальный колорит народов республики и России.