Борис Гонцов вручил награды родственникам погибших на Украине каспийчан

Глава города Борис Гонцов вручил сегодня награды родственникам погибших. Мэр Каспийска выразил соболезнования близким бойцов и поблагодарил за достойное воспитание сынов Отечества.

«Ваши сыновья, мужья, братья отдали свою жизнь для защиты своей страны, региона, народа, ради нашей безопасности. Они доблестью и героизмом доказали, что являются достойными сынами Отечества и продолжателями многовековых воинских традиций. Мы всегда будем помнить тех, кто на передовой защищает интересы страны, охраняет ее от угроз»,- сказал он.



Посмертные награды вручили семьям Тажиба Курбанова, Райдина Сеферова, Сахиба Турабова, Рустама Хизриева, Ровшана Магомедова и Радика Нигматуллаева, героически погибших в ходе спецоперации в Украине.