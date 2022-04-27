Глава города Борис Гонцов вручил сегодня награды родственникам погибших. Мэр Каспийска выразил соболезнования близким бойцов и поблагодарил за достойное воспитание сынов Отечества.
«Ваши сыновья, мужья, братья отдали свою жизнь для защиты своей страны, региона, народа, ради нашей безопасности. Они доблестью и героизмом доказали, что являются достойными сынами Отечества и продолжателями многовековых воинских традиций. Мы всегда будем помнить тех, кто на передовой защищает интересы страны, охраняет ее от угроз»,- сказал он.
Посмертные награды вручили семьям Тажиба Курбанова, Райдина Сеферова, Сахиба Турабова, Рустама Хизриева, Ровшана Магомедова и Радика Нигматуллаева, героически погибших в ходе спецоперации в Украине.
Борис Гонцов вручил награды родственникам погибших на Украине каспийчан
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2022. Среда 00:14
Шестеро жителей Каспийска посмертно представлены к награде Орденами Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга в специальной военной операции в Украине.
Глава города Борис Гонцов вручил сегодня награды родственникам погибших. Мэр Каспийска выразил соболезнования близким бойцов и поблагодарил за достойное воспитание сынов Отечества.
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