Депутаты-единороссы проверили ход капремонта в столичных школах Дагестана

В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» депутат Госдумы РФ Артем Бичаев, депутат Народного Собрания РД, заместитель Секретаря ДРО Партии «Единая Россия» Елена Ельникова совместно с представителями горадминистрации – заместителем мэра города Эмилией Раджабовой и и.о. начальником Управления образования Маратом Ибрагимовым и подрячиками – проинспектировали ход капитального ремонта в трех МБОУ: «Лицей №39», «Начальная школа-детский сад №52» и «Лицей №5».

Напомним, федеральная программа, инициированная «Единой Россией», и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным, дает возможность регионам привести в надлежащее состояние образовательные школы.

Надо отметить, ремонтные работы в некоторых учреждениях начаты не 15 мая, как планировалось, а досрочно.Чтобы успеть закончить капитальный ремонт к началу очередного учебного года, администрация города не стала дожидаться летних каникул. И уже на начальном этапе по поручению главы региона, Секретаря ДРО Партии «Единая Россия» Сергея Меликова, депутатский корпус совместно с общественными организациями и родительским комитетом ведет строгий контроль за реализацией данного проекта.

Сегодня депутаты осмотрели здания школ, состояние классов, пищеблоков, ознакомились с объёмами запланированных работ, побеседовали с директорами и подрядчиками. Поднимались вопросы организации образовательного процесса в период ремонтных работ, безопасности детей и, конечно, качества работ. По словам руководителей МБОУ, дети временно переведены в 3 смены, занятия проводятся в других корпусах, безопасность детей соблюдена.

В школе №39 все работы ведутся с максимальной интенсивностью: ремонтируют санузлы, спортзал, коридоры, фасад, начаты электромонтажные работы. По словам подрядчика, до 10 августа планируют завершить сдачу объекта. В №5 лицее взялись за кровлю. Депутаты отметили слаженную работу подрядчиков и заказчиков, организацию работ со стороны директоров учреждений.

- Депутатский корпус партии, ОНФ и администрация города держит под пристальным вниманием весь процесс реконструкции школ, – отметила Елена Ельникова, – так, чтобы все было сделано на славу. Недаром начальник столичного образования Марат Ибрагимов является и руководителем Штаба поддержки партии «Единой России». Мы сегодня скорректировали некоторые виды работ, сметы и обсудили качествостройматериалов, а также перспективы возможного включения образовательных учреждений в другие региональные программы для расширения ремонтных работ. В итоге все эти меры должны повысить качество учебы наших школьников. Надеюсь, вернувшись 1 сентября в обновленное учреждение, школьникипродолжат учиться с еще большим удовольствием.

-Я не сомневаюсь, - присоединился депутат Госдумы РФ Артем Бичаев, - что дети, которые придут в отремонтированную школу наверняка почувствуют разницу. Улучшение условий даст дополнительный стимул школьникам, поможет им достигнуть отличных результатов в учебе и увеличить количество абитуриентов в самых престижных вузах нашей страны.

Во время контроля ремонтных работ в «Начальной школе-детском саде №52» депутаты случайно попали на патриотический флешмоб в поддержку Президента России В.Путина и наших военнослужащих, задействованных в спецоперации на территории Украины. Воспитанники школы подготовили концертную программу, прочли стихи, и в торжественной обстановке вручили депутату Госдумы РФ Артему Бичаеву свои письма и рисунки для солдат. Дети попросили парламентария отвезти их на передовую и передать им пожелания скорейшего возвращения домой с Победой. В свою очередь Артем Бичаев рассказал детям, что как раз только приехал с Донбасса, и среди военнослужащих много ребят из Дагестана и все они нуждаются в нашей поддержке, в теплых словах и пожеланиях.

Парламентский контроль за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту в школах будет продолжен.