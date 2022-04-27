«Единая Россия» в Дагестане совместно с молодогвардейцами запустила акцию «Георгиевская ленточка»

Вчера, 26 апреля, активисты Регионального отделения «Единой России» и "Молодой Гвардии" раздали жителям и гостям республики символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знак вечной признательности ветеранам – георгиевские ленточки.

По словам заместителя Секретаря регионального отделения «Единой России», руководителя Регионального исполнительного комитета Партии Магомеда Магомедова, мероприятие проводится в рамках республиканской акции «Знамя Победы», инициированной Секретарем Регионального отделения Партии, Главой республики Меликовым Сергеем Алимовичем.

«Вот уже много лет Георгиевская лента является символом героизма, мужества и стойкости советского народа в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, в некоторых республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь советские солдаты, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. Поэтому, даря их людям, мы не просто поздравляем с праздником, но и рассказываем краткую историю появления Георгиевской ленты, а также говорим о правилах её ношения», - подчеркнул Магомедов.

До 9 мая акция пройдет во всех местных отделениях партии. К 77-ой годовщине Победы единороссы Дагестана распространят по республике 7 700 георгиевских ленточек.

Напомним, «Единая Россия» в 2022 году проведет ряд патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Партия проведёт традиционные акции по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны: «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Палисадник Победы», «Голос Победы», «География подвига», «Письмо Победы» и другие. Участие в них примут депутаты всех уровней от «Единой России».