Телеграм-канал о жизни и творчестве Фазу Алиевой запущен в Дагестане

К 90-летию со дня рождения поэтессы Фазу Алиевой республиканские СМИ создали телеграм-канал, посвященный жизни и творчеству народной поэтессы – Фазу Алиевой. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Агентства информации и печати РД.

«Фазу Гамзатовна – достояние не только дагестанской, но и всей мировой культуры. Поэзия – это язык, понятный всем, связывающий между собой поколения. Поэтому важно рассказать о творческом наследии наших поэтов, в первую очередь молодежи – доступным и современным языком, используя в том числе современные медиаплатформы», – отметил руководитель Агентства Абдуразак Джамалутдинов.

В рамках информационного телеграм-канала журналисты РГВК «Дагестан», журналов «Литературный Дагестан», «Женщины Дагестана» и других региональных СМИ будут публиковать стихотворения поэтессы и письменные документы, аудио- и видеоматериалы, а также сообщать о предстоящих памятных и праздничных мероприятиях, делиться видео- и аудиоматериалами. В телеграм-канале подписчики смогут найти документальные фильмы, статьи и другие материалы, посвященные творчеству великой поэтессы.