В Махачкале прошел форум «Молодежная среда – территория без терроризма»

Студенты и приглашенные гости могли принять участие в варкаут-площадке, разборке-сборке АКМ, выставке музея Министерства по физической культуре и спорту РД, а также в тренировке от именитых спортсменов. Затем прошел «Диалог на равных» с борцом вольного стиля, чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Европы Магомедом Исагаджиевым и серебряным призером Олимпийских игр в Афинах, борцом-вольником Магомедом Ибрагимовым. Официальная часть форума прошла в актовом зале колледжа. С приветственным словом в адрес участников обратился помощник главы РД, представитель аппарата Антитеррористической комиссии РД в Северном территориальном округе РД Керим Бадрутдинов. Он отметил важность проведения таких мероприятий и пожелал участникам плодотворной работы. «8 лет мировое сообщество упорно не замечает все те негативные преступления, которые проходят на территории ДНР, ЛНР и Украины. Под обстрелами националистов и радикалов погибают дети, женщины и старики. Поэтому по решению нашего верховного главнокомандующего проводится эта специальная военная операция. Наши солдаты, наша российская армия борется за нашу национальную независимость против фашистов и нацистов. Мы боремся за нашу независимость и суверенитет нашей страны, а также защищаем мирных жителей ДНР и ЛНР. Уверен, что дело правое и благородное и вместе мы победим», – отметил Бадрутдинов.

Затем выступил руководитель ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Мухтар Амиров, который недавно побывал на территории Донецкой Народной Республики с другими коллегами-журналистами. Он рассказал о стратегии и тактике защиты от недостоверной информации, а также причинах, которые побудили власти России начать специальную военную операцию. «На протяжении 8 лет на территории Украины осуществлялся геноцид. Людей наказывали и убивали не за то, что они плохие, а потому что они говорили на русском языке. На их родной земле, где они родились и прожили 70 лет и для них русский язык был родным, появились люди, которые начали им запрещать это делать. Этот абсурд постепенно начал превращаться в насилие над людьми. На территориях, которые оккупировали донецкие нацбатальоны, появились концлагеря, где перевоспитывали людей. А если кто-то сопротивлялся – его расстреливали. Поэтому, когда мы задаемся вопросом “зачем” и “для чего” нужно посмотреть в корень ситуации. Конечно, никому не нужно насилие, но иногда необходимо предпринять такие серьезные действия, чтобы предотвратить это насилие. Я благодарен руководству нашей страны за то, что оно пошло на этот шаг и сделало выбор в пользу суверенитета страны», – отметил Амиров.

Он также рассказал о зверствах со стороны неонацистов по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР, когда женщин и детей расстреливали только за то, что они боялись войны и смерти и хотели бежать. Далее актеры Кумыкского театра показали постановку миниатюры, посвященной Герою России Магомедзагиду Абдулманапову. Выступили также жительницы ДНР, которые прибыли в Дагестан после начала боевых действий в городе Мариуполь. Они рассказали об ужасах войны, о том, как начинались обстрелы в городе и как им удалось покинуть территорию ДНР. По их словам, им действительно запрещалось говорить на русском, этот язык не преподавали и в школах. «Для нас стало неожиданностью увидеть на улицах города танки ВСУ. Надеялись, что это временное их расположение, но это оказалось не так. Поначалу мы доверяли местным властям, которые говорили, что все наладится, надеялись, что завтра станет тише, но, к сожалению, становилось только хуже. В один день оборвалась вся связь, отключили энерго- и газоснабжение, не было никаких коммуникаций. Люди начали больше общаться между собой и так мы узнали про организацию зеленого коридора. Первая наша попытка покинуть город не увенчалась успехом, нас вернули обратно. Затем мы уже покидали город на свой страх и риск, это была не мирная поездка, мы ехали и молились. Когда узнали, что в ближайшем городе расположена российская армия, мы поняли, что скоро будем в безопасности. Так мы оказались в Дагестане», – рассказала беженка Оксана Савичева. Ольга Павленко рассказала о том, как им приходилось жить в подвалах, когда в жилых кварталах велись отстрелы и не было возможности даже выглянуть оттуда. «Не описать словами, как нам было тяжело и страшно. Надеюсь, что все-таки восторжествует правда и победа будет за нами», – добавила она. Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, борец-вольник Магомед Ибрагимов выступил от имени спортивного сообщества республики и отметил важность проведения подобных мероприятий для воспитания молодого поколения. Далее выступили спикеры – представитель Министерства образования и науки Дагестана Газимагомед Мухумагазиев и представитель Минмолодежи РД Шевкет Крумов. Они рассказали собравшимся об информационной защите детей в сети Интернет. Между выступлениями экспертов и приглашенных гостей проводились мини-викторины на знание истории и традиций Дагестана. Победителям вручали призы от организаторов.