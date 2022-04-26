Семьям погибших военнослужащих Гумбета вручили ордена Мужества

Глава Гумбетовского района Галип Галипов и военный комиссар Гумбетовского и Казбековского районов Арсен Магомедов вручили ордена Мужества родителям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В Первомайской средней школе, в которой учился младший сержант морской пехоты Курбан Мурадов, прошло памятное мероприятие в его честь. Глава Гумбета Галип Галипов и военный комиссар Гумбетовского и Казбековского районов Арсен Магомедов в торжественной обстановке вручили отцу Курбана Мурадова Дибиру Мурадову орден Мужества сына и отметили, что Россия гордится его подвигами.

В средней школе, расположенной в селе Новый Цилитль, почтили память младшего сержанта Ахмеда Магомедова, который воевал во многих горячих точках мира, защищая интересы России, и погиб в спецоперации по освобождению Украины от фашизма. Орден Мужества, которого был посмертно удостоен Ахмед Магомедов, получил отец воина, Алихма Магомедов. Отметим, что Дибира Мурадова и Алихму Магомедова принял и Глава Дагестана Сергей Меликов.