Дагтехкадастр охватил комплексными кадастровыми работами село Цада Хунзахского района

Как отметил и.о. руководителя ГБУ РД «Дагтехкадастр» Наврузбек Мугаджиров, комплексные кадастровые работы в настоящее время уже проведены во многих муниципальных образованиях. К примеру, они уже охватили такие районы, как Гунибский, Сулейман-Стальский, Казбековский и ряд других. «Они проводятся для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий на земельных участках, а также объектов незавершенного строительства. Причем, что самое важное, для граждан данная работа полностью бесплатна, так как ККР проводятся за счет государства. Для жителей села Цада данные работы особенно актуальны, так как это родовое село известного поэта Расула Гамзатова, чей 100-летний юбилей отмечается в текущем году», – сказал Лачинов. Добавим также, что весь процесс комплексных кадастровых работ проводится в рамках утвержденного плана мероприятий и «дорожной карты».



