Артём Бичаев принял участие в акции «Сирень Победы»

В рамках акции в сквере Фазу Алиевой в Махачкале парламентарий вместе с мэром города Салманом Дадаевым, уполномоченным по правам ребёнка Дагестана Мариной Ежовой и учащимися из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посадили около 300 кустов сирени.

«Это замечательная акция!Очень здорово,что в ней принимают участие совсем юные ребята, ведь каждое дерево - это большая ответственность для каждого из них. Инициатива которую проявили ребята из «Волонтеров Победы» о присвоении каждому саженцу имени героев, павших в борьбе с нацизмом на территории Украины, во время специальной военной операции - это просто отличная идея, на мой взгляд. Ведь память о тех людях, которые отдали жизнь за свободу Донбасса, максимально благородное дело и мы всячески будем поддерживать их», - сказал парламентарий.