Дагестанцы приняли участие в выставке «Красная нить» в Крыму

На выставке участвовали четверо самозанятых граждан Дагестана. Они были отобраны «Центром поддержки предпринимательства Дагестана» на основе поданных заявок. Дагестанцы продемонстрировали образцы текстиля для отелей, образцы головных уборов, обуви, изделия из кожи, спецодежду для персонала предприятий санаторно-курортного комплекса. Были представлены комплекты белья и одежды из домашнего текстиля и льна. На отдельной выставочной экспозиции были выложены шоперы и футболки из ткани с вышивкой и шелкографией, разнообразная картонная и бумажная упаковка, этикетки и аксессуары для сегмента HoReCa.