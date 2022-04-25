Основная цель тренировки – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян и прежде всего молодежи. В Махачкале физкультурно-спортивное мероприятие провели Минспорт региона и городской Комитет по спорту, туризму и делам молодежи.
Участниками спортивного праздника стали воспитанники махачкалинских спортивных школ, школ-интернатов и дагестанские «юнармейцы», всего порядка 200 детей. Для них зарядку и саму тренировку провели титулованные дагестанские спортсмены, медалисты Олимпиад, чемпионатов Европы, Азии и мира Магомед Ибрагимов, Магомед Исагаджиев и Магомед Магомедов.
Они пожелали ребятам всегда придерживаться здорового образа жизни и призывать к занятиям спортом своих близких и друзей.