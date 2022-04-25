Махачкала присоединилась ко Всероссийской тренировке #ДЕТИСПОРТА

Всероссийскую открытую тренировку #ДЕТИСПОРТА провели в столице на стадионе имени Елены Исинбаевой. Ее организатором в российских регионах выступают Фонд поддержки развития спорта «Спорт начинается с детей», при поддержке Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Тренировка проводилась также в рамках Всероссийского фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ.

Основная цель тренировки – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян и прежде всего молодежи. В Махачкале физкультурно-спортивное мероприятие провели Минспорт региона и городской Комитет по спорту, туризму и делам молодежи.

Участниками спортивного праздника стали воспитанники махачкалинских спортивных школ, школ-интернатов и дагестанские «юнармейцы», всего порядка 200 детей. Для них зарядку и саму тренировку провели титулованные дагестанские спортсмены, медалисты Олимпиад, чемпионатов Европы, Азии и мира Магомед Ибрагимов, Магомед Исагаджиев и Магомед Магомедов.

Они пожелали ребятам всегда придерживаться здорового образа жизни и призывать к занятиям спортом своих близких и друзей.