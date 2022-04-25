Информировать о проекте «Цифровые профессии»

В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализуется проект «Цифровые профессии» (далее –Проект).

Проект нацелен на решение приоритетных задач государства в области подготовки кадров для цифровой экономики.

14 апреля 2022 года объявлен набор на обучение по проекту «Цифровые профессии», который позволяет получить дополнительное IT-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно жителям всех регионов России старше 16 лет.

Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие.

Данные курсы проводят такие компании и организации, как: ООО «Яндекс», «Нетология», GeekBrains, Университет «Иннополис», Центр образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках проекта освоить новую специальность в сфере информационных технологий в этом году смогут более 50 тысяч человек.

Полностью бесплатно пройти обучение могут инвалиды, безработные, стоящие на учёте в центре занятости.