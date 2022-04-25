До 12 июня идет прием заявок на Международную Премию «#МЫВМЕСТЕ»

Участниками станут представители бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеры со всей страны. В 2021 году национальный трек Премии собрал более 25 тыс. заявок, 118 инициатив получили поддержку организаторов и партнеров Премии, в том числе гранты на реализацию социально полезных проектов на сумму до 2,5 млн рублей. Участниками международного трека Премии стали 429 человек из 60 стран мира. Партнеры Премии в 2021 году (Фонд Росконгресс», АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты» и другие) приняли участие в освещении событий и поощрили победителей и призеров Премии. Призами для участников стали: медиасопровождение и тиражирование проектов на площадках партнеров, организация бесплатного участия в мероприятиях партнеров, путешествия по России. В 2022 году конкурс проектов национального трека Премии пройдет по 9 основным номинациям. Заявочная кампания запущена 16 марта и продлится до 12 июня. Торжественная церемония вручения Премии запланирована на 5 декабря в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Подать заявку на Премию можно на официальном сайте премия.мывместе.рф, где размещены и презентационные материалы, и на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня.