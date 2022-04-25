Буйнакску предстоит выбрать объекты для благоустройства

До 30 мая 2022 года жители Дагестана смогут проголосовать за объект, расположенный в их муниципальном образовании. Так, буйнакцы будут решать судьбу шести общественных пространств: 1. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»

2. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. И. Шамиля от МКД № 9 в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК

3. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»

4. Общественная территория «Сквер им. У. Буйнакского» 22 а

5. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. И. Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского»;

6. Общественная территория «Сквер у магазина Ветеран» по ул Имама Гази-Магомеда, д 29» Напоминаем, вы можете сделать свой выбор на сайте 05.gorodsreda.ru или с помощью волонтёров