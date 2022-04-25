До 30 мая 2022 года жители Дагестана смогут проголосовать за объект, расположенный в их муниципальном образовании.
Так, буйнакцы будут решать судьбу шести общественных пространств:
1. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»
2. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. И. Шамиля от МКД № 9 в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК
3. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»
4. Общественная территория «Сквер им. У. Буйнакского» 22 а
5. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. И. Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского»;
6. Общественная территория «Сквер у магазина Ветеран» по ул Имама Гази-Магомеда, д 29» Напоминаем, вы можете сделать свой выбор на сайте 05.gorodsreda.ru или с помощью волонтёров
Буйнакску предстоит выбрать объекты для благоустройства
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 00:12
По всей стране проходит Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, реализация которых состоится в 2023 году.
До 30 мая 2022 года жители Дагестана смогут проголосовать за объект, расположенный в их муниципальном образовании.
Так, буйнакцы будут решать судьбу шести общественных пространств:
1. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»
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