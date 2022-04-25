Султан Хамзаев: Два дня с рабочей командировкой в Дагестане находился Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак

Отмечу, что при всех вызовах, которые стоят перед Дагестаном, существуют хорошие преобразования, есть богатый потенциал и чёткий план социально-экономического развития региона. Что волнует, в первую очередь, дагестанцев? Бесспорно, газ и электричество. Александр Новак отметил: "впервые за много лет, мы видим - действительно идёт большая работа в энергетическом секторе". И это правда. Видна динамика в реализации программы модернизации энергетического комплекса, повышения эффективности работы жилищно-коммунального и газового хозяйства. Глава Дагестана Сергей Меликов лично контролирует эти социально важные вопросы. С чем столкнулся Дагестан в ходе ревизии энергетического комплекса? Трансформатор есть, на бумаге "хозяин" виден, а на деле – никаких ответственных даже при ЧС. Дагестан отходит от этой порочной практики, а компаниям– "однодневкам", залезшим на госконтракты, приказано долго жить! Вместо них в регионе наращивают свои мощности Газпром и Россети, под плановым контролем всех профильных ведомств. И вот тогда потребитель, тому, кому предназначается и газ, и электричество – увидит результат. Можно сказать, что в Дагестане внедряется система комплексного, ответственного управления в чрезвычайно важной отрасли, которая за долгое время стала неприступным барьером, состоящим из коррупции, безответственности и чванства к людям. Я уверен, что совместными усилиями всех по-настоящему болеющих за результат ответственных лиц мы выйдем на хороший результат, который по праву заслужили своим терпением все дагестанцы.