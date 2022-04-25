Она является ученицей Гимназии № 13 Махачкалы. Сабина Асланова также проходила подготовку к олимпиаде в Республиканском центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства".
Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 00:10
Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
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