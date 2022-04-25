ЗАМАНА - Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию

Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию

Автор
25 апреля, 2022. Понедельник 00:10
Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию
Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию
Информация
Она является ученицей Гимназии № 13 Махачкалы. Сабина Асланова также проходила подготовку к олимпиаде в Республиканском центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства".
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