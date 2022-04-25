Школьница из Дагестана Сабина Асланова стала призером заключительного этапа ВсОШ по обществознанию

Она является ученицей Гимназии № 13 Махачкалы. Сабина Асланова также проходила подготовку к олимпиаде в Республиканском центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства".