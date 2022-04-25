Масштабный общереспубликанский ифтар состоялся в Дагестане

Общереспубликанский ифтар прошёл 23 апреля в Дагестане. Мероприятие, состоявшееся на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, объединило более 20 тысяч участников.

Организаторами этой масштабной акции выступили Муфтият республики и благотворительный фонд «Инсан».

Ифтар почтил своим присутствием Муфтий РД шейх Ахмад Афанди, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Перед тем как приступить к вечерней трапезе по окончании дневного поста, верующие имели возможность окунуться в обширную культурную и духовно-просветительскую программу. Вход на стадион был открыт для всех желающих с 15 часов. Гостей встречали чтением молитв и нашидами. Известный телерадиоведущий Азим Давыдов в креативной форме представлял собравшимся очередного выступающего.

По традиции мероприятие открылось с чтения Священного Корана, строки которого изумительным голосом озвучил хафиз, специалист по Корану из Йемена Аз-Зубаджий Ибрахим Ахмад.

А затем стадион встречал Посланника Божьего – Пророка Мухаммада ﷺ. Именно встречал – по-другому нельзя было охарактеризовать тот отклик в сердцах собравшихся, который вызвала театрализованная сценка, отобразившая исторический момент встречи жителей Медины со ступившим на их землю Пророком ﷺ.

Традиционно в подобных масштабных ифтарах принимают участие представители самых широких слоёв населения, всех социальных групп общества, а перед собравшимися выступают как религиозные деятели, так и представители государственных органов власти, творческой и научной интеллигенции, общественники. Этот ифтар не стал исключением, и с приветственным словом к присутствующим обратился мэр Каспийска Борис Гонцов.

Со словами приветствия и наставления к верующим обратились и почётные гости ифтара – религиозные деятели, прибывшие из разных регионов России.

Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин рассказал об огромной ценности месяца Рамадан, которым Всевышний одарил верующих. Было процитировано изречение Пророка ﷺ, в одной из версий которого утверждается, что «тому, кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, будут прощены совершённые ранее грехи» (аль-Бухари и Mуслим). При этом Камиль-хазрат отметил, что Рамадан не только месяц поста, но и месяц ниспослания Корана, месяц, в котором было ниспослано Слово Божье, содержащее безграничное количество мудрости. Ряд коранических наставлений Муфтий Татарстана изложил на примерах из жизни праведников.

О торжестве Корана в Рамадане говорил и Муфтий Кировской области Зуфар Галиуллин: «Торжество Слова Всевышнего мы видим на каждом шагу. И оно должно стать путеводителем для каждого из нас, дабы мы, следуя его заповедям, творили добро, несли окружающим лишь благо и стали достойными Рая».

Заместитель Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Мухаммад Эркенов зачитал слова приветствия от председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтия КЧР Исмаила Бердыева: «Это был месяц духовного очищения. Мы просим Всевышнего, чтобы Он принял все наши благие деяния, посты, молитвы и закяты. Я также прошу Всевышнего Аллаhа, чтобы он укрепил нашу веру, уберёг от смут и бед, поддержал в благих делах».

Слова приветствия от Муфтия Чеченской Республики Салаха Межиева в адрес собравшихся озвучил его заместитель Ансар Хетиев. Богослов также процитировал аяты священного Корана, в которых порицается чувство гордыни и национального превосходства и содержится призыв к гармоничному сосуществованию народов, населяющих землю. Была отмечена важность наполнения сердец верой и богобоязненностью.

Богословские наставления прозвучали также из уст помощника Муфтия РД Абдуллы Хидирбекова, помощника Муфтия РД Мухаммадрасула Саадуева, председателя совета имамов г. Каспийска Шамиля Багандалиева, доктора исламских наук Мухаммада Урминского.

Нельзя не отметить и исполнителей нашидов, чьи выступления, безусловно, украсили мероприятие. Это и прибывший из соседней Чечни Иса Эсамбаев, и Ислам Ахмедов, и группа «Нашидуль Ислам».

Состоялась также демонстрация видеоролика, посвящённого Рамадану-2022, в котором был показан масштаб проводимых в республике ифтаров.

Кульминацией вечера стало выступление Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и главы республики Сергея Меликова.

Шейх Ахмад Афанди отметил, что ифтары, несомненно, объединяют мусульман, но в последние годы мы были лишены совместного разговения из-за пандемии. «Вот за это мы должны благодарить Всевышнего, за то, что Аллаh вновь дал нам возможность собираться вместе. Поэтому для нас особенно дорога и ценна эта возможность быть вместе, видеть друг друга воочию и поздравлять лично», – подчеркнул духовный лидер мусульман Дагестана.

Он пожелал, чтобы посредством месяца Рамадан каждый очистился от грехов, стал крепче духом и обрёл нравственное здравие.

В своём обращении Муфтий республики не обошёл стороной и события на Украине. «В такой прекрасный день мы не можем молчать о том, что наша радость разбавлена печалью и скорбью по сыновьям Дагестана, погибшим в спецоперации на Украине. Что бы мы ни делали, в наших сердцах присутствует тревога за тех ребят, которые в данный момент с честью, я подчёркиваю, с честью выполняют свой воинский долг и рискуют жизнями. Каждого из них с нетерпением ждут дома живым и здоровым», – отметил шейх Ахмад Афанди.

По предложению Муфтия была прочитана коллективная мольба за наших защитников, за всех присутствующих и за тех, кто нуждается в наших молитвах.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём выступлении сказал: «Всевышний оберегает нас сегодня, но, тем не менее, многие наши земляки находятся на передовой борьбы с чумой 20 века, а сейчас мы понимаем, что эта чума перешла и в век 21. И для того, чтобы у всех у нас было мирное небо над головой, наши ребята, наши братья с оружием в руках отстаивают нашу безопасность. Давайте пожелаем им возвращения домой живыми и здоровыми. Те, кто ушёл, вознеслись над нами. Это герои. Это те, кого Всевышний забрал к Себе для того, чтобы они подавали пример тем, кто сегодня подрастает и является нашей сменой.

Пользуясь случаем, я хочу ещё раз выразить соболезнование и сочувствие родным и близким тех ребят, которые ушли из жизни, но своим подвигом защищают нас. Давайте будем молиться и желать благополучия всем, кто продолжает их жизнь на земле.

Ещё раз хочу поздравить вас всех, пожелать вам здоровья, благополучия. Действительно, сегодня Всевышний дал нам возможность собраться на этой площадке, проводить мероприятия, по которым мы все уже давно соскучились, дал нам возможность быть вместе, быть рядом, общаться.

Наверное, в этом есть и наша общая заслуга. Дагестанцы всегда были победителями, и эту болезнь, которая два года мешала нам и преследовала нас, хочу надеяться, мы победили так же, как победим и в других делах. Всего вам самого доброго! С праздником!»

Особую праздничную атмосферу ифтару придал великолепный салют, который был дан в завершение мероприятия.

Отметим, что основным блюдом ифтара был плов, на приготовление которого ушло 1800 кг риса, 1000 кг мяса, 300 литров подсолнечного масла, 1200 кг нухута, 600 кг моркови, 120 кг лука. Также гостям вечера было роздано 10 тонн воды, разлитой в пол-литровые бутылки.