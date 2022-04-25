ЗАМАНА - Акция в РДЦ

Акция в РДЦ

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25 апреля, 2022. Понедельник 00:00
Акция в РДЦ

Узнать о состоянии своего здоровья и получить квалифицированную консультацию,  можно было в  Республиканском диагностическом центре. В «День открытых дверей»  пациентов приняли: терапевт, кардиолог, ЛОР, окулист, маммолог, гинеколог и эндокринолог.   

Акция в РДЦ
Информация

Акция в диагностическом  центре  прошла в рамках фестиваля «Мы вместе».  Специалисты широкого профиля   ответили на вопросы пациентов.  Получить консультацию можно было без направления из поликлиники.  Достаточно было  иметь с собой  страховой полис.

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