Акция в диагностическом центре прошла в рамках фестиваля «Мы вместе». Специалисты широкого профиля ответили на вопросы пациентов. Получить консультацию можно было без направления из поликлиники. Достаточно было иметь с собой страховой полис.
Акция в РДЦ
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 00:00
Узнать о состоянии своего здоровья и получить квалифицированную консультацию, можно было в Республиканском диагностическом центре. В «День открытых дверей» пациентов приняли: терапевт, кардиолог, ЛОР, окулист, маммолог, гинеколог и эндокринолог.
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