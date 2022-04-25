Акция в РДЦ

Узнать о состоянии своего здоровья и получить квалифицированную консультацию, можно было в Республиканском диагностическом центре. В «День открытых дверей» пациентов приняли: терапевт, кардиолог, ЛОР, окулист, маммолог, гинеколог и эндокринолог.

Акция в диагностическом центре прошла в рамках фестиваля «Мы вместе». Специалисты широкого профиля ответили на вопросы пациентов. Получить консультацию можно было без направления из поликлиники. Достаточно было иметь с собой страховой полис.