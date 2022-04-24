ЗАМАНА - В ГД напомнили: пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад

В ГД напомнили: пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад

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24 апреля, 2022. Воскресенье 00:55
В ГД напомнили: пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов ещё месяц назад сам отказался от участия в предстоящем этим летом чемпионате мира. Россиянин опередил Запад, который только в пятницу отстранил Рылова от международных соревнований, заявил депутат Госдумы Артём Бичаев.

В ГД напомнили: пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад
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"Когда ты ввёл свои санкции против западных клоунов раньше, чем они. Рылов несколько недель назад отказался от участия в чемпионате мира", — напомнил парламентарий.

В конце марта российский пловец заявил, что не будет участвовать в мировом чемпионате по водным видам спорта. Он заявил, что так он хочет поддержать спортсменов из России, которые неправомерно были отстранены от международных соревнований.

В пятницу Международная федерация плавания отстранила Рылова на девять месяцев от всех соревнований и мероприятий под эгидой организации. Причиной стало участие спортсмена в концерте, посвящённом годовщине воссоединения Крыма и России.

 

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