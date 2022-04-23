Вопросы газификации Республики Дагестан обсуждены на совещании с участием Александра Новака

Сегодня, 22 апреля, в Махачкале под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака и Главы Республики Дагестан Сергея Меликова состоялось совещание по газификации региона.

В ходе совещания с представителями профильных ведомств и структур было отмечено, что в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан будет построено почти 2 тыс. км сетей и газифицировано около 200 населенных пунктов. Также продолжается программа догазификации. «Времени осталось мало. Наша задача в соответствии с поручением Президента России – до конца года во всех населенных пунктах, куда уже подведен газ, обеспечить доведение газа непосредственно до домовладений граждан по их заявкам. Знаю, что в этом направлении уже проделана большая работа», - отметил Александр Новак.

Сергей Меликов, со своей стороны, поблагодарил коллег за внимание и поддержку в вопросах обеспечения населения Дагестана качественными услугами энергетики и ЖКХ и предложил перейти к повестке совещания.

Стороны обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021 - 2025 гг. и догазификацию. Участники совещания отметили своевременное выполнение всех запланированных мероприятий в рамках Программы и ознакомились с работами по подключению домовладений жителей к уже существующим газовым сетям.

Напомним, заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава Дагестана Сергей Меликов в рамках второго дня рабочего визита вице-премьера в Республику Дагестан дали старт подачи газа в домовладение в микрорайоне г. Махачкалы по программе догазифакции.