ЗАМАНА - Вопросы газификации Республики Дагестан обсуждены на совещании с участием Александра Новака

Вопросы газификации Республики Дагестан обсуждены на совещании с участием Александра Новака

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23 апреля, 2022. Суббота 00:30
Вопросы газификации Республики Дагестан обсуждены на совещании с участием Александра Новака

Сегодня, 22 апреля, в Махачкале под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака и Главы Республики Дагестан Сергея Меликова состоялось совещание по газификации региона.

Вопросы газификации Республики Дагестан обсуждены на совещании с участием Александра Новака
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В ходе совещания с представителями профильных ведомств и структур было отмечено, что в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан будет построено почти 2 тыс. км сетей и газифицировано около 200 населенных пунктов. Также продолжается программа догазификации. «Времени осталось мало. Наша задача в соответствии с поручением Президента России – до конца года во всех населенных пунктах, куда уже подведен газ, обеспечить доведение газа непосредственно до домовладений граждан по их заявкам. Знаю, что в этом направлении уже проделана большая работа», -  отметил Александр Новак.

Сергей Меликов, со своей стороны, поблагодарил коллег за внимание и поддержку в вопросах обеспечения населения Дагестана качественными услугами энергетики и ЖКХ и предложил перейти к повестке совещания.

Стороны обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021 - 2025 гг. и догазификацию. Участники совещания отметили своевременное выполнение всех запланированных мероприятий в рамках Программы и ознакомились с работами по подключению домовладений жителей к уже существующим газовым сетям.

Напомним, заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава Дагестана Сергей Меликов в рамках второго дня рабочего визита вице-премьера в Республику Дагестан дали старт подачи газа в домовладение в микрорайоне г. Махачкалы по программе догазифакции.

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