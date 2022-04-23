ЗАМАНА - Правительство РД присоединилось к акции «Георгиевская ленточка»

Правительство РД присоединилось к акции «Георгиевская ленточка»

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23 апреля, 2022. Суббота 00:29
   Сегодня, 22 апреля, в Правительстве Республики Дагестан прошла ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», организованная движением «Юнармия» и Министерством по делам молодежи региона.
Правительство РД присоединилось к акции «Георгиевская ленточка»
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К акции присоединились заместители Председателя Правительства РД, министры и сотрудники Администрации Главы и Правительства РД. В ходе нее активисты движения «Юнармия» прикрепили участникам мероприятия георгиевские ленточки и рассказали о значении символа.

Заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, в свою очередь, поблагодарил организаторов и отметил важность проведения таких патриотических акций.

«Георгиевская ленточка – это главный символ празднования Дня Победы, дань уважения и знак благодарности ветеранам.

Мы все с большим трепетом относимся к приближающемуся празднику, потому что практически в каждой семье есть свой герой и есть причина отмечать его.

И сегодня, как никогда важно сохранить память о подвигах наших предков - участников Великой Отечественной войны, которые освободили мир от фашизма и нацизма. Нам необходимо предотвратить попытки фальсификации исторических фактов, а это можно сделать, только изучая свою историю и передавая ее нашим детям», - сказал Телякавов.

Отметим, что акция стартовала в республике 20 апреля и до 9 мая пройдет во всех муниципалитетах. За этот период планируется раздать более 50 000 тысяч георгиевских лент.

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