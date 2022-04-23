ЗАМАНА - 19 дагестанцев получат статус ветеранов боевых действий

19 дагестанцев получат статус ветеранов боевых действий

Автор
23 апреля, 2022. Суббота 00:28
   Под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Мурада Казиева в пятницу, 22 апреля, прошло очередное заседание Республиканской комиссии по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории региона.
19 дагестанцев получат статус ветеранов боевых действий
Информация

Как сообщил вице-премьер, работа по актуализации численности членов народного ополчения, приданию им статуса ветерана боевых действий и выдаче соответствующих удостоверений проводится и будет продолжена до сформирования окончательного списка.
«2 апреля текущего года прошло совещание с участием Главы региона Сергей Меликова, где было озвучено поручение - организовать работу совместно с дагестанской региональной организацией

«Союз объединённого ополчения» по формированию списков дагестанского ополчения не имеющих основания для признания ветеранов боевых действий в соответствии с действующим законодательством. А также оказать содействие указанным категориям граждан при обращении в судебные органы для признания факта их участия в боевых действиях.

Считаю, что мы должны провести эту работу на должном уровне, чтобы участники отрядов народного ополчения и их близкие почувствовали внимание со стороны государства и могли рассчитывать на установленные законодательством меры социальной поддержки», - подчеркнул Казиев.

Далее с докладом выступил министр труда и социального труда РД Абдурахман Махмудов. По его словам на рассмотрение Республиканской комиссии администрациями 5 муниципальных образований представлены материалы, которые в установленном порядке согласованы с органами правопорядка района (города), и участие в боевых действиях которых подтверждается полученными государственными наградами Российской Федерации и Республики Дагестан и решениями судов.

После оглашения фамилий претендентов состоялось голосование, члены комиссии единогласно проголосовали за включение 19 человек в перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях. Решение о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий в ближайшее время будет принято Правительством региона.

Отметим, что Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2021 года № 371-р был утвержден список ополченцев из 529 человек, список пополнятся после каждого заседания Республиканской комиссии, которые проводятся по мере поступления материалов (документов) на ополченцев от органов власти, общественных организаций и граждан.

 

Прочитано 4 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top