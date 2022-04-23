Как сообщил вице-премьер, работа по актуализации численности членов народного ополчения, приданию им статуса ветерана боевых действий и выдаче соответствующих удостоверений проводится и будет продолжена до сформирования окончательного списка.

«2 апреля текущего года прошло совещание с участием Главы региона Сергей Меликова, где было озвучено поручение - организовать работу совместно с дагестанской региональной организацией

«Союз объединённого ополчения» по формированию списков дагестанского ополчения не имеющих основания для признания ветеранов боевых действий в соответствии с действующим законодательством. А также оказать содействие указанным категориям граждан при обращении в судебные органы для признания факта их участия в боевых действиях.

Считаю, что мы должны провести эту работу на должном уровне, чтобы участники отрядов народного ополчения и их близкие почувствовали внимание со стороны государства и могли рассчитывать на установленные законодательством меры социальной поддержки», - подчеркнул Казиев.

Далее с докладом выступил министр труда и социального труда РД Абдурахман Махмудов. По его словам на рассмотрение Республиканской комиссии администрациями 5 муниципальных образований представлены материалы, которые в установленном порядке согласованы с органами правопорядка района (города), и участие в боевых действиях которых подтверждается полученными государственными наградами Российской Федерации и Республики Дагестан и решениями судов.

После оглашения фамилий претендентов состоялось голосование, члены комиссии единогласно проголосовали за включение 19 человек в перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях. Решение о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий в ближайшее время будет принято Правительством региона.

Отметим, что Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2021 года № 371-р был утвержден список ополченцев из 529 человек, список пополнятся после каждого заседания Республиканской комиссии, которые проводятся по мере поступления материалов (документов) на ополченцев от органов власти, общественных организаций и граждан.