Федеральный проект «Профессионалитет» обсудили в Минобрнауки РД

Руководство Минобрнауки РД приняло участие в расширенном совещании в режиме ВКС с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования по вопросу реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году, проведенном Минпросвещения РФ.

В мероприятии участвовали врио первого заместителя министра Магомед Абидов и начальник отдела развития профессионального образования и науки Дина Кунтуганова.

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания отметил, что программа уже стартовала и в ближайшее время начнется набор на эти специальности. Также он подчеркнул, что в рамках программы уже создается федеральный центр подготовки кадров и мастеров производственного обучения.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

Согласно проекту, сроки обучения студентов колледжей и техникумов сократятся на 1 или 2 года. Те, кто получает рабочую профессию, будут сидеть за партами два года, а более технологичную – три. В настоящее время обучение в ссузах в среднем занимает 4 года.

Отметим, что программа «Профессионалитет» гарантирует дальнейшее трудоустройство выпускников.