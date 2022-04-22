В мероприятии участвовали врио первого заместителя министра Магомед Абидов и начальник отдела развития профессионального образования и науки Дина Кунтуганова.
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания отметил, что программа уже стартовала и в ближайшее время начнется набор на эти специальности. Также он подчеркнул, что в рамках программы уже создается федеральный центр подготовки кадров и мастеров производственного обучения.
Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения РФ включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
Согласно проекту, сроки обучения студентов колледжей и техникумов сократятся на 1 или 2 года. Те, кто получает рабочую профессию, будут сидеть за партами два года, а более технологичную – три. В настоящее время обучение в ссузах в среднем занимает 4 года.
Отметим, что программа «Профессионалитет» гарантирует дальнейшее трудоустройство выпускников.