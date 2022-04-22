С 24 по 30 апреля в РФ пройдет единая неделя иммунизации



Отмечается, что цель Единой недели иммунизации в Российской Федерации - увеличить охват вакцинацией детей и взрослых путем информирования широких слоев населения, родителей, работников здравоохранения, представителей органов исполнительной власти о важности иммунизации для сохранения жизни и здоровья человека. Реализация и совершенствование программы иммунизации в РФ осуществляется в соответствии со «Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года», утвержденной распоряжением правительства РФ от 18.09.2020.

«Распоряжением правительства Российской Федерации от 29.03.2021 №774-р утвержден план по реализации программы, которым предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе по изучению поствакцинального иммунитета, эффективности вакцинации, совершенствованию механизмов обеспечения граждан вакцинами, совершенствованию национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В рамках ЕНИ-2022 будет проводиться не только плановая иммунизация населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, но и подчищающая иммунизация против полиомиелита и кори, в том числе граждан, проживающих в труднодоступных районах, внутренних мигрантов, граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины», - говорится в сообщении.