VI Республиканская математическая олимпиада «Фибоначчи» пройдет в Дагестане

В олимпиаде могут принять участие все желающие – учащиеся 4-х классов школ Республики Дагестан независимо от места жительства. Победители получат ценные призы. Для участия в олимпиаде до 28 апреля 2022 года школьникам необходимо подать в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Контактный номер телефона: 8(8722)518985, +79034981851.