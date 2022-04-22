В олимпиаде могут принять участие все желающие – учащиеся 4-х классов школ Республики Дагестан независимо от места жительства. Победители получат ценные призы. Для участия в олимпиаде до 28 апреля 2022 года школьникам необходимо подать в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Контактный номер телефона: 8(8722)518985, +79034981851.
VI Республиканская математическая олимпиада «Фибоначчи» пройдет в Дагестане
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 16:12
30 апреля в 11:00 в ГБОУ РД «Республиканский лицей-интернат «Центр одаренных детей» пройдет VI Республиканская математическая олимпиада «Фибоначчи» для учащихся 4 классов.
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