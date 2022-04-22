Сегодня, когда наша армия проводит спецоперацию на территории Украины, нам крайне необходимы такие мероприятия. Основными целями акции «Знамя Победы» является увековечивание и почитание исторической памяти, сохранение исторической преемственности, передача духовно-нравственных принципов и ценностей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Знамя Победы – образ и символ священной Победы не только для каждого дагестанца, но и для всех россиян.
В акции «Знамя Победы» примут участие дети-инвалиды и одаренные дети
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 16:08
В мае текущего года во всех городах республики пройдет республиканская акция "Знамя Победы". Знамя Победы является священным знаком и символом победы над врагом, победы над нацизмом.
Заместитель директора Республиканского лицей-интерната Центра одаренных детей ( ГБОУ РЛИ ЦОД) Физули Сефербеков рассказал нашему изданию, что в рамках акции в начале мая в парке Ленинского Комсомола возле музея Боевой славы совместно с Республиканским Центром дистанционного обучении детей-инвалидов запланировано проведение шествия «Бессмертный Полк».
«Все мероприятия в рамках акции мы совместили и решили провести в один день - для удобства детей-инвалидов и одаренных детей. В рамках проводимых мероприятий будет организован флешмоб в поддержку наших военных, которых участвуют в спецоперации. В этот же день планируем провести акцию «Георгиевская лента».
Будут приглашены гости из различных ведомств. Для них будет организована развлекательная программа с песнями и со сценками, подготовленная детьми-инвалидами и одаренными детьми», - подытожил Физули Сефербеков
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