Руслан Гереев: Акция «Знамя Победы» — это вклад в патриотическое воспитание молодёжи

«Республиканская акция «Знамя Победы» это не просто традиция и дань уважения павшим воинам, — это, прежде всего, наследие Великий Победы великого народа в Великой Отечественной войне, которую мы должны беречь и множить.

Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения молодёжи, особенно в свете происходящих событий по искажению мировой истории и искажению роли Красной Армии и Советского народа — Победителей фашизма и нацизма. Кроме того, это значимый вклад в патриотическое воспитание молодых дагестанцев и отрадно, что акция «Знамя Победы» пройдёт во всех муниципальных образованиях республики», — отметил Руслан Гереев в беседе с корреспондентом издания «Лезги Газет».