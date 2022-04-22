«Я как патриот очень рада, что во всех городах и районах республики пройдет акция “Знамя Победы”. Важно, что в образовательных организациях пройдут классные часы, открытые уроки, мероприятия, встречи. А кроме этого, пройдут различные интнернет-акции, флешмобы. Интернет-формат очень удобен для нашей молодежи, потому что за время пандемии все очень привыкли по максимуму использовать интернет. Патриотическое воспитание особенно важно в нынешней ситуации, и я надеюсь, что эта акция станет регулярной и ежегодной. Благодаря этой акции молодежь не будет забывать о подвигах предков, сохраняя историческую память о тех событиях. Эта акция – символ священной Победы», – сказала она.
Сефижат Магомедрасулова: «Акция “Знамя Победы” – символ священной Победы»
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 16:07
Президент Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа, председатель ВОД «Матери России» по Махачкале, куратор Совета старшеклассников и студенческой молодежи РД Сефижат Магомедрасулова отметила важность и необходимость проведения подобных «Знамени Победы» акций.
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