Сефижат Магомедрасулова: «Акция “Знамя Победы” – символ священной Победы»

«Я как патриот очень рада, что во всех городах и районах республики пройдет акция “Знамя Победы”. Важно, что в образовательных организациях пройдут классные часы, открытые уроки, мероприятия, встречи. А кроме этого, пройдут различные интнернет-акции, флешмобы. Интернет-формат очень удобен для нашей молодежи, потому что за время пандемии все очень привыкли по максимуму использовать интернет. Патриотическое воспитание особенно важно в нынешней ситуации, и я надеюсь, что эта акция станет регулярной и ежегодной. Благодаря этой акции молодежь не будет забывать о подвигах предков, сохраняя историческую память о тех событиях. Эта акция – символ священной Победы», – сказала она.