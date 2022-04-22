Маграм Алиджанов: «Знамя Победы» – символ гордости, чести, достоинства...

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил о решении провести в Дагестане новый проект — организовать в ходе проведения «Вахты Памяти» мероприятия, посвящённые Знамени Победы. Так, с 30 апреля по 10 мая во всех городах и районах Дагестана пройдет Республиканская акция «Знамя Победы». Своим мнением по этому поводу поделился председатель Дагестанского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Маграм Алиджанов.