«Акция «Знамя Победы» – память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению. «Знамя Победы» – символ гордости, чести, достоинства и единения народов великой державы – Союза Советских Социалистических Республик – могучей, многонациональной страны, которая победила в той страшной войне.
Идут годы, но подвигу народа в Великой Отечественной войне суждено навсегда остаться в истории.
Патриотическая акция «Знамя Победы» призвана отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость нашей страны», — сказал Алиджанов.