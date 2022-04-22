Акция за наших

Сегодня, в условиях экономического и информационного давления на нашу страну, как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Надо продолжать учебный процесс, воспитывать патриотизм и стремление служить Родине.

— Россия приняла решение— завершить наконец восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз.

Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.

Дагестан показывает свою поддержку. Уже проведены и проводят значительные акции и флэш-мобы.

19.04.2022 г. В Рутульском районе прошла акция в поддержку СВО на Украине. Организатором акции выступила Детская музыкальная школа Рутульского района во главе с директором Айвазовой Л.М. Воспитанники школы подготовили выступления на различных музыкальных инструментах. И это школьники 4-6 классов. Благодаря преподавателям Рутульской Детской музыкальной школы дети играют на различных музыкальных инструментах и умело интернируя поют на разных языках.

Акция началась в 11:00. с возложением венка на памятник воинам ВОВ. Шествие началось от памятника и по центральной улице до райадминистрации. Участники растянули шестиметровый флаг России с символом Z. На это мероприятие можно сказать вышли 90% жителей села. Концертная часть прошла в актовом зале администрации. Открыли мероприятие песней «Встанем», после которой началась официальная часть.

В официальной части выступил глава МР «Рутульский район» Ибрагимов И.Г.

«Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением и реальной угрозой полномасштабного военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным. Мы все искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им только добра. Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены».

После своего выступления глава объявил минуту молчания

Также выступил заместитель главы администрации МР «Рутульский район» Кулиев Арсен Амрахович.

«Мы хотим поддержать там наших ребят, и не только десантников, но и военнослужащих всех подразделений российской армии. Всех, кто в данный момент с честью выполняет свой воинский долг. Там бьются десантники, ракетчики, танкисты, летчики, морпехи, росгвардейцы. И мы надеемся, что все будет хорошо», — заявил Кулиев А.А.

С нашего района с начала СВО героически погибли 5 человек

Курбанов Амрах Гасанович — уроженец с. Гельмец Рутульского района, героически погибший на Украине, который помимо этого принимал участие в боевых действиях и других горячих точек. У него остались жена и трое деток. Сейранов Саддам Узейриевич — погибший, прикрывая своих товарище, приняв град на себя. Родился Саддам 1991 г. с. Шиназ. После окончания Амсарской СОШ в 2008 г. служил срочником в Тверской области. У него остались дочь и беременная жена. Исмаилов Абдул-Маджит Гамзатович — уроженец высокогорного села Хнюх Рутульского района. Абдул-Маджит награжден огромным количеством наград. Алиев Назим Фархадович — уроженец с. Хлют Рутульского района. Заместитель командира взвода роты разминирования. Разаков Маил Тагирович — уроженец с. Кала Рутульского района.

В концертной части акции прозвучали как инструментальные произведения дагестанских композиторов, так и классические произведения в исполнении учащихся ДМШ. Выражаем огромную благодарность Айвазовой Л.М., за то, что воспитала таких прекрасных артистов.