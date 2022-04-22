Каспийский сквер – в числе лучших проектов благоустройства

Стали известны общественные пространства, внесенные в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации. В их числе и одна из территорий Республики Дагестан — сквер по ул. Хизроева в г. Каспийск.

Приказ о включении лучших практик в реестр подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Каспийский сквер победил в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг».

Реализация проекта позволила сформировать многофункциональное общественное пространство - зону для массовых мероприятий, с установкой малых архитектурных форм: скамейки, урны. Основные элементы парка – это озеленение и зона прогулок.

На объект обеспечена доступность для маломобильных групп населения. На территории зоны Сквера проводятся культурно-массовые мероприятия, поэтому данная зона никогда не пустует.

Жители, получившие возможность активно участвовать во всех этапах реализации проекта, а также предлагать собственные идеи благоустройства и развития общественной территории, относятся к результатам совместной работы с доверием и желанием сохранить достигнутые результаты.

У жителей других городов Дагестана тоже есть возможность поучаствовать в благоустройстве общественных мест родного города. 15 апреля на сайте 05.gorodsreda.ru стартовало голосование за объекты, которые будут благоустраиваться в следующем году. Голосование продлится до 30 мая.